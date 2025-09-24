Pili? in Germania è un eroe | riuscì a far vincere le Olimpiadi di doppio a Stich e Becker che non si parlavano

Pili? in Germania è un eroe: riuscì a far vincere le Olimpiadi di doppio a Stich e Becker che non si rivolgevano la parola La morte di Nikola “Niki” Pili? è stata comprensibilmente omaggiata in Germania. È l’uomo che ha condotto la Germania del tennis a vincere tre volte la Coppa Davis e ha anche portato Becker e Stich – che non si rivolgevano la parola – a vincere la medaglia d’oro in doppio alle Olimpiadi del 1992. È stato un tennista di ottimo livello: finalista al Roland Garros del 1973 (sconfisse in semifinale Adriano Panatta). Ha vinto la Davis anche con la sua Croazia e con la Serbia (Pilic era croato) di Djokovic che lui scoprì. 🔗 Leggi su Ilnapolista.it

