Pietrelcina Scocca attacca | Giunta cambia il Piano Urbanistico riscritto a porte chiuse

"La Giunta Mazzone ha approvato alla chetichella modifiche rilevanti al Piano Urbanistico Comunale senza adeguata informazione ai cittadini e senza un passaggio di confronto preventivo in Consiglio comunale. È un metodo inaccettabile che esclude la comunità da scelte che incidono profondamente sul futuro del nostro territorio". Lo dichiara in una nota il capogruppo di Minoranza, Alessio Ermenegildo Scocca, commentando l'ultima delibera di Giunta di Pietrelcina, avente ad oggetto l'adozione di una revisione del Piano Urbanistico Comunale. "Dopo la modifica dell'IMU sulle aree edificabili, fatta esclusivamente per far cassa e con la beffarda retroattività di sette anni – spiega Scocca – avevamo chiesto una revisione del Piano Urbanistico Comunale, poiché erano emerse criticità evidenti: zone agricole classificate come turistico-alberghiere, aree periurbane classificate come agricole.

