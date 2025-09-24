Pierazzi M5S | CPR come soluzione magica? Ghinelli lo proponga ai cittadini di Arezzo
Arezzo, 24 settembre 2025 – « Il sindaco Ghinelli si entusiasma per i CPR come se fossero una ‘soluzione semplice’ alla criminalità. Peccato che i cittadini la pensino diversamente: secondo Emg Different, il 60% dei toscani rifiuta un CPR nel proprio Comune. Evidentemente la semplicità vale solo quando si tratta di proporre strutture nei territori degli altri» attacca Tommaso Pierazzi, candidato e coordinatore provinciale del Movimento 5 Stelle ad Arezzo. «I CPR sono costosissimi e disumani: se davvero funzionassero, perché Ghinelli non ne chiede uno proprio ad Arezzo, e perché i suoi colleghi di centrodestra Vivarelli Colonna e Fabio non li vogliono a Grosseto o Siena? È troppo comodo fare propaganda sulla pelle degli altri. 🔗 Leggi su Lanazione.it
