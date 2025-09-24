Picerno-Benevento De Luca gongola | Bravi a non mollare dubbio il rigore su Lamesta
Tempo di lettura: < 1 minuto Non sta nella pelle dalla felicità a fine gara mister De Luca, tecnico del Picerno. Sono parole al miele quelle pronunciate in sala stampa per i suoi ragazzi capaci di riagguantare il Benevento sul 2-2 dopo essere stati sotto 2-0 a venti minuti dalla fine. “ Un pareggio – ha detto – che da valore anche alle ultime prestazioni, partite in cui abbiamo commesso errori evitabili, come col Casarano o nel derby di Potenza. Non abbiamo mai smesso d crederci nonostante le difficoltà. Non mi è piaciuto l’inizio, ma poi strada facendo abbiamo fatto decisamente meglio”. Il calendario è fitto: “Abbiamo – ha aggiunto De Luca – tre partite in pochi giorni e mi sembra giusto dare spazio a tutti, ci sta operare qualche cambio. 🔗 Leggi su Anteprima24.it
In questa notizia si parla di: picerno - benevento
