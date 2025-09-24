Tempo di lettura: < 1 minuto Si è chiusa la prevendita per il settore ospiti del “Donato Curcio” di Picerno dove questa sera (ore 20:45) il Benevento affronterà la compagine lucana nella sesta giornata di campionato. Nonostante il giorno lavorativo ed appena 24 ore disponibili per assicurarsi i tagliandi, è stata ottima la risposta dei tifosi giallorossi che non faranno mancare il loro sostegno alla truppa di Auteri. Sono quasi 400, infatti, i biglietti acquistati dai supporter della Strega che raggiungeranno Picerno con pullman e molte auto private con i giallorossi che andranno alla ricerca del terzo blitz del campionato dopo Crotone e Siracusa. 🔗 Leggi su Anteprima24.it

© Anteprima24.it - Picerno-Benevento, chiusa la prevendita: ecco quanti tifosi giallorossi saranno al “Curcio”