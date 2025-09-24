Picco in arrivo milioni di contagi in Italia Pregliasco lancia l’allarme | Cosa ci aspetta

L’influenza è già arrivata in Italia e le previsioni per i prossimi mesi non sono affatto incoraggianti. A lanciare l’allarme è il virologo Fabrizio Pregliasco, in occasione del consueto appuntamento annuale promosso da Assosalute, l’Associazione nazionale farmaci di automedicazione, parte di Federchimica. “Ogni inverno l’influenza e le infezioni respiratorie sono un appuntamento quasi certo, come le tasse. E quest’anno – ha avvertito – ci aspettiamo la terza stagione difficile consecutiva in termini numerici”. A preoccupare gli esperti è soprattutto quanto sta già accadendo in Australia, dove l’inverno precede quello dell’emisfero nord e funge da indicatore per l’Europa. 🔗 Leggi su Thesocialpost.it

