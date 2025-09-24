Picchiata dal compagno davanti alla figlia 38enne soccorsa dai passanti in strada

Picchiata dal compagno al culmine della lite. Una donna di 38 anni è riuscita a scappare in strada, dove è stata soccorsa dai passanti. I carabinieri poi hanno arrestato un 41enne, con l'accusa di maltrattamenti in famiglia.Picchiata dal compagno violentoSecondo quanto appreso, ad Ardea è. 🔗 Leggi su Romatoday.it

