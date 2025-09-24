Piazze per la Palestina per FdI città messe a ferro e fuoco Kelany | C’è stata volontà di mettere in difficoltà la nazione
Durante il convegno “Tutte le ambiguità della propaganda Pro-Pal ”, organizzato nella biblioteca del Senato da Fratelli d’Italia, gli esponenti del partito guidato dalla presidente del Consiglio Giorgia Meloni, dopo la polemica nelle aule parlamentari, tornano sulle manifestazioni che si sono svolte in 80 città italiane lo scorso lunedì in favore della del Popolo palestinese e per lo Stato di Palestina. Per il presidente dei senatori di Fratelli d’Italia, Lucio Malan: “I leader di partito parlano di complicità del governo italiano in un genocidio non c’è da stupirsi che poi qualcuno tragga le conseguenze”. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it
