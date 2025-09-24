Piazza Mentana e parcheggi Approvato il progetto esecutivo
Approvato dalla Giunta comunale il progetto esecutivo per la riqualificazione di piazza Mentana e dei parcheggi annessi. Un intervento da 450mila euro che punta a restituire decoro e funzionalità a uno spazio centrale ma da tempo poco vissuto. Il sindaco Valerio Vesprini ha parlato di "un’opera che segna un passo importante nel nostro impegno di migliorare la qualità urbana. Piazza Mentana tornerà ad essere un luogo di socialità, di incontro e di identità cittadina". Il progetto, firmato dall’ingegnere Simone Palmieri, prevede il recupero dell’intera area e la riqualificazione della fascia di parcheggi, con la reintroduzione delle alberature originarie. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it
In questa notizia si parla di: piazza - mentana
Musica, beneficenza e inclusione. Il Rock Benefit in piazza Mentana: "Diamo spazio agli artisti emergenti"
Piazza Mentana, il progetto esecutivo in giunta
Sos risse, piazza Mentana a Porto San Giorgio sarà più sicura: via libera della Soprintendenza al restyling da 450mila euro - facebook.com Vai su Facebook
Piazza Mentana e parcheggi. Approvato il progetto esecutivo; Via libera alla riqualificazione di piazza Mentana; Milano | Cinque Vie – Piazza Mentana: la Caporetto dei pedoni.
Sos risse, piazza Mentana a Porto San Giorgio sarà più sicura: via libera della Soprintendenza al restyling da 450mila euro - La giunta, si appresta a breve, ad approvare il progetto esecutivo. Segnala msn.com
Via libera alla riqualificazione di piazza Mentana - Una storia per certi versi strana quella di piazza Mentana, che è l’unica vera ... Da ilrestodelcarlino.it