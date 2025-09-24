piazza mentana e parcheggi approvato il progetto esecutivo

Approvato dalla Giunta comunale il progetto esecutivo per la riqualificazione di piazza Mentana e dei parcheggi annessi. Un intervento da 450mila euro che punta a restituire decoro e funzionalità a uno spazio centrale ma da tempo poco vissuto. Il sindaco Valerio Vesprini ha parlato di "un’opera che segna un passo importante nel nostro impegno di migliorare la qualità urbana. Piazza Mentana tornerà ad essere un luogo di socialità, di incontro e di identità cittadina". Il progetto, firmato dall’ingegnere Simone Palmieri, prevede il recupero dell’intera area e la riqualificazione della fascia di parcheggi, con la reintroduzione delle alberature originarie. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

