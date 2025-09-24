Piazza Gian Camillo Gloriosi ostaggio delle baby gang | la denuncia dei residenti

Piazza Gian Camillo Gloriosi a Salerno, secondo i residenti, è diventata il luogo di “episodi quotidiani di degrado, violenza e spaccio” ad opera di baby gang che agiscono indisturbate.La nota dei cittadiniIn una nota i cittadini spiegano che “giovani che avrebbero avuto bisogno di attenzione, di. 🔗 Leggi su Salernotoday.it

In questa notizia si parla di: piazza - gian

, Sabato 27 settembre, dalle 9 alle 12,30, il centro mobile di raccolta e riuso sarà presente in Piazza Gian Camillo Gloriosi. Come sempre ci sarà la possibilità di smaltire materi - facebook.com Vai su Facebook

Allo Stadio Olimpico entrano 70.634 persone. Qui Roma. Quanti siamo oggi in piazza in tutta Italia? Salvini, li conti tu? - X Vai su X

Piazza Gian Camillo Gloriosi ostaggio delle baby gang: la denuncia dei residenti; Piazza Gian Camillo Gloriosi, dopo le richeste di Torrione Eventi sono stati installati i bidoni; Giostre e Mercatino in Piazza.

Salerno, allarme babygang a Piazza Gloriosi. Blitz dopo le denunce: «Non sia solo uno spot» - Baby gang, atti vandalici e di bullismo, fenomeni legati alla microcriminalità, liti, risse e danneggiamenti: dopo le proteste dei residenti di Torrione, raccolte dal nostro quotidiano e la denuncia ... Scrive ilmattino.it

Bulli, rifiuti e bottigliate a piazza Gloriosi, - Esordisce così Angelica Costantino, mentre indica piazza Gian Camillo Gloriosi, nel cuore di Torrione. Secondo ilmattino.it