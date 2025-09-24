Piazza di spaccio blindata con cancello e telecamere | carabinieri passano dai tetti e arrestano 66enne

Un 66enne di Aversa è stato arrestato per spaccio di droga a Trentola Ducenta. L’uomo, già monitorato dai militari dopo un’attività info-investigativa, è stato trovato dai carabinieri della stazione di Trentola Ducenta in possesso di 128 grammi di hashish, suddivisi in 45 dosi, un bilancino di. 🔗 Leggi su Casertanews.it

