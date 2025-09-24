In contemporanea con altre cinquantanove città italiane, anche a Copparo si è tenuta l’iniziativa “Pranzo della Domenica. Italiani a tavola”, promossa dal Ministero dell’Agricoltura, della Sovranità alimentare e delle Foreste, dal Ministero della Cultura, coordinata da Anci (Associazione nazionale Comuni italiani) e volta a sostenere la candidatura della Cucina Italiana a Patrimonio Culturale Immateriale Unesco. Piazza della Libertà, domenica 21 settembre, si è trasformata in una grande tavola imbandita, con gli stand gastronomici della manifestazione “Incrocio” – organizzata da Pro Loco Copparo - che hanno cucinato speciali menù per deliziare i palati dei commensali che hanno partecipato ad un rito tradizionale che accomuna tutte le famiglie italiane, riprodotto in scala più ampia. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

© Ilrestodelcarlino.it - Piazza della Libertà diventa una tavolata con gli stand del food