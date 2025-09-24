Piantanida su Inter e Conte | Dopo la Champions il campionato pesa ma Conte è geniale
Piantanida su Inter e Conte, il giornalista Mediaset commenta le prestazioni delle big, Dembelé e le dinamiche della Serie A. Franco Piantanida, intervenuto a Maracanà in onda su TMWRadio, ha offerto un’analisi completa su alcuni temi caldi della Serie A, soffermandosi su Dembelé, sull’ Inter e sulle dichiarazioni di Antonio Conte. DEMBELÉ – «Ero il più grande detrattore di Dembelé e non avrei mai detto che avrebbe potuto segnare neanche dieci gol nel PSG. Il 1 ottobre del 2024 non dimentichiamoci che era fuori rosa perché non adempiva ai compiti di squadra. Una scalata del genere credo che non si sia mai vista. 🔗 Leggi su Internews24.com
