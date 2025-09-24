Piano sicurezza Controlli a tappeto e 13 patenti ritirate

Cinque automobilisti sanzionati per guida senza patente perché non l’avevano mai conseguita o gli era stata revocata. Altri 48 multati per guida senza cintura di sicurezza. Tredici patenti ritirate per violazioni varie, come la guida in stato di ebbrezza. Ben 72 veicoli privi di revisione per cui è scattata la sospensione immediata dalla circolazione e 11 veicoli senza copertura assicurativa sottoposti a sequestro amministrativo. Sono i risultati del piano straordinario di sicurezza, "La polizia locale non va in vacanza", voluto dall’amministrazione comunale di Lainate per i mesi estivi. La polizia locale ha predisposto posti di blocco lungo le principali vie di accesso al territorio da Rho, Arese, Garbagnate, Nerviano, Pogliano, Origgio e dall’Autostrada 9 A8 Milano Laghi e qui sono stati controllati centinaia di veicoli e conducenti senza patente, auto senza assicurazione e revisione, persone alla guida col cellulare, senza cinture di sicurezza. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it © Ilgiorno.it - Piano sicurezza. Controlli a tappeto e 13 patenti ritirate

