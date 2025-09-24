Catania - La Procura di Catania blocca una vendetta studiata nei minimi dettagli: dieci arresti e uso di divise false in un agguato sventato. La Procura etnea ha ordinato fermi nei confronti di dieci esponenti della cosca Scalisi di Adrano, sospettati di aver progettato un gran colpo: l’assassinio dei responsabili della morte del figlio del reggente, che venne ucciso a coltellate la notte del 20 aprile a Francofonte, in provincia di Siracusa. Stando agli atti, il mandante del piano omicidio sarebbe stato Pietro Lucifora, reggente della cosca, intenzionato a vendicare il figlio Nicolò Alfio, rimasto vittima di una rissa tra giovani nel Siracusano. 🔗 Leggi su Abruzzo24ore.tv

© Abruzzo24ore.tv - Piano segreto del clan Scalisi sventato: dieci arresti a Catania