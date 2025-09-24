Piano segreto del clan Scalisi sventato | dieci arresti a Catania
Catania - La Procura di Catania blocca una vendetta studiata nei minimi dettagli: dieci arresti e uso di divise false in un agguato sventato. La Procura etnea ha ordinato fermi nei confronti di dieci esponenti della cosca Scalisi di Adrano, sospettati di aver progettato un gran colpo: l’assassinio dei responsabili della morte del figlio del reggente, che venne ucciso a coltellate la notte del 20 aprile a Francofonte, in provincia di Siracusa. Stando agli atti, il mandante del piano omicidio sarebbe stato Pietro Lucifora, reggente della cosca, intenzionato a vendicare il figlio Nicolò Alfio, rimasto vittima di una rissa tra giovani nel Siracusano. 🔗 Leggi su Abruzzo24ore.tv
Clan Scalisi, il piano del boss per vendicare l'omicidio del figlio 17enne: strage evitata grazie al blitz - Un commando armato, un furgone senza Gps, una divisa finta da carabiniere e un obiettivo preciso: sterminare tutti i responsabili della rissa in cui, lo scorso aprile a Francofonte, era ... msn.com scrive
Adrano, i dettagli dell’operazione contro il clan Scalisi. Il procuratore Curcio: «Sventato piano diabolico» - Il boss Pietro Lucifora voleva vendicare l’uccisione del figlio Nicolò avvenuto il 20 aprile 2025 a Francofonte. Come scrive lasicilia.it