L'ex allenatore di Nazionale, Milano e Siena, ha appena pubblicato il libro "Essere Coach", a tutto tondo, parlando di Supercoppa e dell'inizio della stagione di Eurolega e campionato. 🔗 Leggi su Gazzetta.it

© Gazzetta.it - Pianigiani: "Nazionale, Banchi l'uomo giusto. Tornare in panchina? Se qualcuna mi intriga..."