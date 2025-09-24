C’AVEVO DETTO! Formazione iniziale sbagliata, senza un incontrista (Mawuli).. Difesa lenta e disattenta sui calci piazzati.. Varela non apre le difese, le spegne: non andava messo dall’inizio.. Guccione può reggere il centrocampo, ma deve avere accanto Mawuli o un cursore come Renzi.. Righetti spinge, ma non ha il piede giusto per crossare.. Gilli, se marca stretto, va bene.. Pattarello, Tavernelli, Guccione e ci metto pure Chierico: con neve, vento, pioggia o fango, vanno sempre schierati (a meno che non siano infortunati).. Cianci e Ravasio, messi in verticale, possono far male a chiunque.. La mia formazione ideale? Due punte, due esterni che rientrano e segnano eurogol, Chierico-Mawuli-Guccione in mezzo, due centrali dietro e a scelta Renzi, Righetti o Tito sugli esterni. 🔗 Leggi su Lortica.it

© Lortica.it - Pianese 2 – Arezzo 4: la rimonta vista dal bar degli sportivi