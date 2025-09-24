Piacenza per Gaza in piazza Cavalli per la Flotilla
Il Comitato “Piacenza per Gaza”, che nelle scorse settimane ha radunato centinaia di persone nelle piazze di Piacenza e che ha visto una risposta straordinaria, lancia un appello urgente a tutti i cittadini e le cittadine per un presidio oggi, mercoledì 24 settembre, in piazzetta San Francesco. 🔗 Leggi su Ilpiacenza.it
A Piacenza oggi si è manifestato per la pace nella striscia di Gaza, e lo si farà anche domani. Si è scesi in piazza per condannare, senza se e senza ma, il massacro del popolo palestinese, per impedire l'uccisione di bambini innocenti, per chiedere a gran voc
Piazza gremita e corteo per #Gaza , 2mila a #Piacenza chiedono il "cessate il fuoco" - Una manifestazione imponente partecipata, con un popolo composito come non se ne vedeva da tempo...
Studenti in piazza per la pace a Gaza, giornata di mobilitazioni a scuola fotogallery - "Palestina libera", questo il grido degli studenti che hanno scelto di scioperare nella mattinata di lunedì 22 settembre e radunarsi spontaneamente in ...
"Gaza libera": in centinaia in piazza per la pace fotogallery - "Contro l'occupazione israeliana di Gaza e la strage che si sta portando avanti in queste ore": centinaia le persone che nel tardo pomeriggio del 17 ...