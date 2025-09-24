Da venerdì 3 ottobre sarà disponibile nelle piattaforme digitali e in radio ‘’E’ INUTILE PARLARE’’, il nuovo singolo della cantautrice PIA TUCCITTO, prodotto da Frank Nemola presso il Montecalvo Studio (Bo) e distribuito da Distrokid. È inutile parlare, Un racconto d’amore che attraversa il corpo e la parola. A partire da venerdì 3 ottobre, sarà disponibile in radio e su tutte le piattaforme digitali “È inutile parlare”, il nuovo intenso singolo firmato dalla cantautrice rock toscana Pia Tuccitto. Distribuito da Distrokid e prodotto da Frank Nemola presso il Montecalvo Studio di Bologna, il brano conferma ancora una volta la cifra stilistica e la profondità emotiva dell’artista, tra liriche viscerali e sonorità energiche. 🔗 Leggi su Spettacolo.periodicodaily.com

© Spettacolo.periodicodaily.com - Pia Tuccitto torna con “È inutile parlare”: il nuovo singolo disponibile dal 3 ottobre