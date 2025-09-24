PhD Day 2025 l’Università di Bergamo celebra dottorandi e neodottori

Bergamo. Venerdì 26 settembre l’ Università di Bergamo ospiterà nella sede di Sant’Agostino il PhD Day 2025, la giornata dedicata alle dottorande, ai dottorandi e ai neodottori di ricerca dell’Ateneo. Il programma prenderà il via alle 9.30 in Aula Castoldi con l’accoglienza dei nuovi iscritti al XLI ciclo. A seguire i saluti del rettore Sergio Cavalieri e del direttore della Scuola di Alta Formazione Dottorale Gianpietro Cossali. Previsti anche gli interventi di due rappresentanti dei dottorandi: Davide Vettore e Gaia Cristinziano. Alle 11, in Aula Magna, si svolgerà la cerimonia ufficiale di proclamazione delle dottoresse e dei dottori di ricerca 2025. 🔗 Leggi su Bergamonews.it

