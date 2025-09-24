Pet Carpet Film Festival 2025 | Roma celebra animali e San Francesco
Dal 24 al 28 settembre 2025 a Roma il Pet Carpet Film Festival: cinema, animali, valori francescani e ingresso gratuito alla Casa del Cinema. ROMA – Un tappeto rosso per gli amici di San Francesco d’Assisi, del quale il prossimo anno saranno celebrati gli 800 anni dalla morte. Roma si prepara ad ospitare l’ottava edizione del Pet Carpet Film Festival, la kermesse cinematografica internazionale dedicata al mondo animale, pet e wild, che vanta il patrocinio di Camera dei Deputati, Polizia di Stato, Arma dei Carabinieri, Croce Rossa Italiana, Anas (Gruppo Fs Italiane), Fnovi. Un impegno collettivo per la tutela di tutte le meravigliose creature a quattro zampe e della fauna selvatica, finalizzato alla promozione di una sana cultura fondata su rispetto, inclusione, solidarietà e sostenibilità. 🔗 Leggi su Lopinionista.it
