Peskov contro Trump | La guerra prosegue per il bene del nostro Paese
Mentre Volodymyr Zelensky punta il dito contro Vladimir Putin accusandolo di avere paura di un vis à vis, il Dmitry Peskov ha gli occhi puntati su Donald Trump. In sostanza, al governo russo non sono andati giù gli ultimi affondi del presidente a stelle e strisce, secondo il quale la Russia sarebbe una "tigre di .
Ucraina, Russia risponde a Trump: “Ultimatum a Kiev e non a noi, loro interrompono colloqui”, Peskov: “Immuni a queste cose”
Ucraina, Trump: "Putin vuole l'accordo, ma serve un trilaterale con Zelensky". Peskov attacca gli europei
Putin: truppe occidentali in Ucraina sarebbero un bersaglio. Peskov: 'Gli europei intralciano la risoluzione del conflitto'. Trump: 'Parlerò con Putin', ma Mosca frena, 'Non ci sono progressi'
Il portavoce del Cremlino, Dmitri Peskov, ha sottolineato che "il presidente Putin, proprio come Trump, rimane interessato e aperto a portare l'intera questione ucraina a una conclusione pacifica"
#Putin: 'Truppe occidentali in Ucraina sarebbero un bersaglio' Il presidente russo: 'Se si raggiunge la pace, nessun bisogno di truppe'. Peskov: 'Gli europei intralciano la risoluzione del conflitto'. Trump: 'Parlerò con Putin', ma Mosca frena, 'Non c…
Guerra Ucraina Russia, Cremlino: Nessuna alternativa a proseguimento del conflitto. LIVE; Il Cremlino contro Trump: «È un uomo d’affari, vuole vendere il petrolio Usa. Tigri di carta? Noi siamo orsi veri; Guerra Ucraina, Trump: Sosterrò Polonia se Russia attacca. Altro aereo russo sul Baltico.
Guerra Ucraina Russia, Cremlino: "Nessuna alternativa a proseguimento del conflitto". LIVE
Il Cremlino risponde a Trump: "Noi siamo orsi veri. Lui è interessato a vendere solo il petrolio Usa" - L'attacco del portavoce di Putin, Dmitry Peskov, dopo le parole del capo della Casa Bianca: "La guerra continua.