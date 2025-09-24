Peschereccio affondato | si interviene per evitare danno ambientale

BRINDISI - Il peschereccio affiora parzialmente dell'acqua, a poche decine di metri dal litorale. Gli uomini della Capitaneria di porto di Brindisi e i vigili del fuoco stamattina (mercoledì 24 settembre) si sono recati in località Punta Penne, là dove nella tarda serata di ieri è affondata. 🔗 Leggi su Brindisireport.it

Disperso in mare ad Anzio: si cerca Tony Magliozzi, trovato il peschereccio affondato

Peschereccio affondato con serbatoio pieno, 48 ore di tempo per il recupero

TERMOLI. L'ultimo commosso saluto della Marineria termolese a Gioacchino Dall'Olio, comandante del peschereccio affondato #marineria #gioacchinodallolio #peschereccio #termoli - facebook.com Vai su Facebook

Brindisi, affonda peschereccio a Punta Penne: salvi tre uomini lagazzettadelmezzogiorno.it/news/brindisi/… - X Vai su X

A causa del maltempo peschereccio imbarca acqua e rischia di affondare. Intervento dei Vigili del fuoco - PORTO ERCOLE – Una squadra dei Vigili del fuoco di Orbetello è intervenuta, questa mattina, al porto turistico di Porto Ercole (comune di Monte Argentario) per mettere in sicurezza un peschereccio orm ... Segnala msn.com

Peschereccio ormeggiato a Porto Ercole imbarca acqua e rischia di affondare - Ancora strascichi nel Grossetano per il maltempo che ha colpito la zona nel pomeriggio e nella serata di ieri (22 settembre). Secondo msn.com