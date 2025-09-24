Pesce fresco gastronomia e nuovi posti di lavoro | ecco la Pescheria Borgonuovo

Dopo il percorso avviato con il Ristorante Borgonuovo e arricchito con la Cambusa del Borgo, il progetto guidato da Altin Plaku compie un nuovo passo con l’apertura di Pescheria Borgonuovo con gastronomia nel cuore del centro storico di Trento. Nello specifico in I° Androna di Borgo Nuovo 24. 🔗 Leggi su Trentotoday.it

