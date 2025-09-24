Pescatori di frodo foggiani sorpresi in azione | tentano la fuga in mare e si nascondono tra i frangiflutti
Pescatori di frodo del Foggiano sorpresi in azione nella vicina Vasto. È successo ieri, quando polizia e guardia costiera di Vasto hanno individuato due sub in mare aperto.I due, entrambi provenienti dal Foggiano, poiché erano stati già fermati e sanzionati dalle fiamme gialle a luglio, hanno. 🔗 Leggi su Foggiatoday.it
A Ischia denunciati due pescatori di frodo
Oristano, pescatori di frodo beccati nello stagno di Marceddì: multe salate e sequestri
Pescatori di frodo di nuovo in trasferta a Vasto provano a fuggire ma vengono fermati e multati
Pescatori di frodo foggiani sorpresi in azione: tentano la fuga in mare e si nascondono tra i frangiflutti; Pensionato 76enne pesca di frodo 'cee' nel Parco di San Rossore; Sorpresi dei pescatori di frodo, la guardia costiera sequestra 9 tonni rossi per un totale di 360 chili.