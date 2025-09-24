Pesavo 130 chili ora faccio l’Ironman | Massimo Barco parla della sua impresa da ‘triatleta’ a Cervia

Massimo Barco, 26 anni, influencer con circa 400mila follower tra Instagram e TikTok, ha completato l’Ironman 70.3 di Cervia lo scorso 21 settembre. La gara prevedeva 1.900 metri di nuoto, 90 chilometri in bicicletta e 21 chilometri di corsa. Barco, che oggi pesa 80 chili, racconta di essere partito un anno fa dalla preparazione per una mezza maratona: “Proprio un anno fa stavo preparando una mezza maratona, e stavolta non solo c’erano in più il nuoto e la bici, ma ci ho messo 20 minuti in meno. Costanza e disciplina pagano”. Riporta Il Gazzettino. Il percorso dell’influencer è iniziato dopo aver raggiunto i 130 chili di peso: “Ero arrivato a 130 chili. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it © Ilfattoquotidiano.it - “Pesavo 130 chili, ora faccio l’Ironman”: Massimo Barco parla della sua impresa da ‘triatleta’ a Cervia

