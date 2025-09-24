Perugia travolto e ucciso da una automobilista mentre cammina per strada

Nella serata di martedì 23 settembre, lungo la strada tra Strozzacapponi e San Mariano, una donna di 42 anni ha investito e ucciso un 80enne che stava attraversando la via. Immediati i soccorsi per tentare di salvare la vita all'anziano: il 118 ha provato a trasportarlo al Santa Maria della. 🔗 Leggi su Perugiatoday.it

In questa notizia si parla di: perugia - travolto

Perugia, camper in panne travolto da tir sulla E45: morta una bambina

Camper travolto da un tir nei pressi di Perugia, muore una bambina di otto anni - X Vai su X

La Procura di Perugia ha aperto un’inchiesta per omicidio stradale dopo il tragico incidente di ieri sulla E45, nei pressi di Resina, costato la vita alla piccola di 8 anni. Il camionista 49enne di Città di Castello, alla guida del mezzo pesante che ha travolto la fami - facebook.com Vai su Facebook

Perugia, travolto e ucciso da una automobilista mentre cammina per strada; Luigi morto a 16 anni: fermato a Perugia il pirata della strada che lo ha ucciso; Travolge e uccide ciclista nel Perugino poi fugge: arrestato.

Travolto e ucciso 25enne: arrestato poliziotto positivo all'alcoltest - Era l'alba questa mattina a Milano in via Porpora, all'angolo con via Adelchi, quando il 25enne Matteo Barone di Poggibonsi è stato falciato sulle strisce pedonali da un'auto. Come scrive rainews.it