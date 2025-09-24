Perugia travolto e ucciso da una automobilista mentre cammina per strada

Nella serata di martedì 23 settembre, lungo la strada tra Strozzacapponi e San Mariano, una donna di 42 anni ha investito e ucciso un 80enne che stava attraversando la via. Immediati i soccorsi per tentare di salvare la vita all'anziano: il 118 ha provato a trasportarlo al Santa Maria della. 🔗 Leggi su Perugiatoday.it

