Personale ATA | aggiornate le regole sulle rinunce alle supplenze

24 set 2025

Nel nuovo anno scolastico 202526 arrivano importanti novità per il personale ATA iscritto nelle graduatorie per le supplenze. Una recente circolare ministeriale chiarisce che il rifiuto di una proposta di contratto a tempo determinato non comporterà più penalizzazioni. Il provvedimento riguarda tutti gli aspiranti, indipendentemente dalla fascia di appartenenza, e segna un cambiamento significativo nelle . .it. 🔗 Leggi su Scuolalink.it

