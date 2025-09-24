Perseguita l' ex compagna a Pordenone fingendosi carabiniere e prendendo a calci il cane della donna

Notizie.virgilio.it | 24 set 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

A Pordenone un uomo è stato sottoposto a braccialetto elettronico per stalking e minacce contro l’ex compagna, dopo anni di persecuzioni. 🔗 Leggi su Notizie.virgilio.it

perseguita l ex compagna a pordenone fingendosi carabiniere e prendendo a calci il cane della donna

© Notizie.virgilio.it - Perseguita l'ex compagna a Pordenone fingendosi carabiniere e prendendo a calci il cane della donna

In questa notizia si parla di: perseguita - compagna

Perseguita la sua ex compagna. Arrestato per stalking e violenze

Pianura: perseguita l’ex compagna. Arrestato dalla Polizia di Stato

Non accetta la fine della relazione e perseguita l'ex compagna?

Pordenone: si finge maresciallo per intimidire la sua ex, tenta di colpire il suo cane e minaccia il pestaggio del nuovo fidanzato; Si finge un maresciallo per molestare la ex: braccialetto elettronico per lo stalker; Urla sotto casa della ex e scrive sui muri, poi colpisce un carabiniere con una testata.

perseguita ex compagna pordenonePerseguita e minaccia la ex compagna: “Ti sfregio con l’acido”. Arrestato 47enne - I Carabinieri della Stazione di Rosolini hanno arrestato un uomo di 47 anni, già noto alle forze dell’ordine, in esecuzione di un’ordinanza di applicazione di misura cautelare emessa dal Tribunale di ... Riporta siracusaoggi.it

perseguita ex compagna pordenonePerseguita l’ex compagna: 33enne finisce ai domiciliari - Gallipoli (Lecce) – È finito agli arresti domiciliari un 33enne di Gallipoli, disoccupato e già noto alle forze dell’ordine per precedenti legati a reati in ... Come scrive corrieresalentino.it

Cerca Video su questo argomento: Perseguita Ex Compagna Pordenone