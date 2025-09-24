Permane l' allerta meteo su tutta l' area del Lago di Como | rischio frane e allagamenti fino a domani mattina

Quicomo.it | 24 set 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

La protezione civile regionale ha emesso una nuova allerta: per l’area “Lario e Prealpi occidentali” (province di Como, Lecco e Bergamo) scatta il codice giallo per rischio idrogeologico dalle 14 di oggi, mercoledì 24 settembre, fino alle 14 di domani, giovedì 25, e per rischio temporali dalle 14. 🔗 Leggi su Quicomo.it

Immagine generica

In questa notizia si parla di: permane - allerta

Allerta meteo: nessuna proroga, ma permane instabilità

Permane l'allerta meteo arancione sul Comasco: rischio di dissesti idrogeologici su tutto il territorio

Permane l'allerta meteo arancione sul Comasco: rischio di dissesti idrogeologici su tutto il territorio

Permane l'allerta meteo su tutta l'area del Lago di Como: rischio frane e allagamenti fino a domani mattina; Liguria in allerta gialla per temporali: le previsioni per le prossime ore; È ancora allerta meteo, ma le previsioni indicano un miglioramento.

Permane l'allerta meteo su tutta l'area del Lago di Como: rischio frane e allagamenti fino a domani mattina - La protezione civile regionale ha emesso una nuova allerta: per l’area “Lario e Prealpi occidentali” (province di Como, Lecco e Bergamo) scatta il codice giallo per rischio idrogeologico dalle 14 di ... Segnala quicomo.it

permane allerta meteo tuttaAllerta meteo: - Arpal conferma la chiusura dell’allerta arancione alle 13:00 sul ponente della regione (Zone A e D) a cui seguirà un’allerta gialla fino alle 14:00; sul centro e i versanti padani di levante (Zone B e ... Si legge su msn.com

Cerca Video su questo argomento: Permane Allerta Meteo Tutta