Permane l' allerta meteo su tutta l' area del Lago di Como | rischio frane e allagamenti fino a domani mattina

La protezione civile regionale ha emesso una nuova allerta: per l’area “Lario e Prealpi occidentali” (province di Como, Lecco e Bergamo) scatta il codice giallo per rischio idrogeologico dalle 14 di oggi, mercoledì 24 settembre, fino alle 14 di domani, giovedì 25, e per rischio temporali dalle 14. 🔗 Leggi su Quicomo.it

Allerta meteo: nessuna proroga, ma permane instabilità

Permane l'allerta meteo arancione sul Comasco: rischio di dissesti idrogeologici su tutto il territorio

Permane l'allerta meteo arancione sul Comasco: rischio di dissesti idrogeologici su tutto il territorio

Avviso di Criticità Gialla Si informa che la criticità permane anche per la giornata di domani, martedì 23 settembre, con allerta valida fino alle ore 17:00 per il rischio di forti temporali e conseguenti criticità idrogeologiche e idrauliche sul reticolo minore.

Alga tossica, torna balneabile il litorale di Numana Alta. Arpam ha comunicato esito analisi, permane stato di 'allerta'

Permane l'allerta meteo su tutta l'area del Lago di Como: rischio frane e allagamenti fino a domani mattina; Liguria in allerta gialla per temporali: le previsioni per le prossime ore; È ancora allerta meteo, ma le previsioni indicano un miglioramento.

Allerta meteo: - Arpal conferma la chiusura dell'allerta arancione alle 13:00 sul ponente della regione (Zone A e D) a cui seguirà un'allerta gialla fino alle 14:00; sul centro e i versanti padani di levante (Zone B e ...