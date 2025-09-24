Perle nere avvistate nell’atmosfera di Saturno | gli scienziati non sanno cosa siano

Il James Webb Space Telescope (JWST) ha fatto una scoperta sorprendente nell’atmosfera di Saturno: strane “perle nere” sopra una formazione stellare a quattro braccia. Queste strutture, mai osservate prima, hanno lasciato gli scienziati perplessi, aprendo nuovi interrogativi sui processi atmosferici del gigante gassoso. Le anomalie sono state individuate dal Near Infrared Spectrograph (NIRSpec) del JWST mentre studiava l’atmosfera sopra l’esagono, la tempesta che vortica al polo nord di Saturno. Gli astronomi si aspettavano di rilevare emissioni infrarosse a banda larga, ma hanno invece trovato queste piccole sfere, separate da grandi distanze ma potenzialmente interconnesse, che si muovono lentamente nel plasma ionosferico. 🔗 Leggi su Cultweb.it

