Perdono l' equilibrio e ' volano' giù dalla scala | marito e moglie in ospedale

Brutto infortunio sul lavoro per una coppia di coniugi bresciani - 72 anni lui, 73 lei - in trasferta a Reggio Emilia. Marito e moglie sono caduti da una scala da cantiere mentre posavano delle pellicole pubblicitarie sulle vetrate esterne di un negozio in fase di apertura. È successo nel. 🔗 Leggi su Bresciatoday.it