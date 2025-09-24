Perdono il volo entrano in pista per salire sull’aereo | maximulta
(Adnkronos) – Provano a salire sull’aereo ma è tardi, invadono la pista e vengono bloccate. Risultato: 2.064 euro di multa. Protagoniste della vicenda, andata in scena all’aeroporto di Treviso, due turiste francesi. L’emittente Antenna 3 ricostruisce l’episodio accaduto la scorsa settimana. Le due turiste sono arrivate tardi in aeroporto. Sono riuscite a superare i controlli . 🔗 Leggi su Ildifforme.it
In questa notizia si parla di: perdono - volo
