Perdite d' acqua accesso agli atti dopo l' esposto dei residenti

"L'andamento dei lavori al guasto della conduttura idrica di via Circumvallazione sta assumendo i contorni di una gag comica, ma allo stesso tempo anche sfumature drammatiche per i residenti". Queste le parole dei consiglieri comunali del gruppo 'Per Casapulla' Anna Di Nardo, Mariacristina di. 🔗 Leggi su Casertanews.it

