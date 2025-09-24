Perde un occhio negli scontri durante Napoli-Juve quasi 30 anni fa | poliziotto risarcito con 300mila euro

Fanpage.it | 24 set 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

L'agente rimase gravemente ferito, riportando la cecità a un occhio, mentre tentava di sedare degli scontri tra tifosi di Napoli e Juve, esplosi durante una partita all'ex stadio San Paolo nel 1997. 🔗 Leggi su Fanpage.it

