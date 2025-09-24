Perde un occhio negli scontri durante Napoli-Juve quasi 30 anni fa | poliziotto risarcito con 300mila euro
L'agente rimase gravemente ferito, riportando la cecità a un occhio, mentre tentava di sedare degli scontri tra tifosi di Napoli e Juve, esplosi durante una partita all'ex stadio San Paolo nel 1997. 🔗 Leggi su Fanpage.it
In questa notizia si parla di: perde - occhio
Rimprovera un gruppo di ragazzi e viene colpito con un pugno: 73enne perde un occhio, in fuga gli aggressori
Occhio che quando piove, seguita……. Le pagelle della Lazio che perde una partita squallida al #MapeiStadium decisa dagli episodi Provedel 6 Marusic 6 Mario Gila 5.5 Romagnoli 5 Nuno Tavares 5.5 Rovella 5 Guendouzi 5.5 Dele Bashiru 4.5 Cancellieri - facebook.com Vai su Facebook
#vigneti a perdita d’occhio…. - X Vai su X
Perde un occhio negli scontri durante Napoli-Juve quasi 30 anni fa: poliziotto risarcito con 300mila euro; Valerio, il tifoso laziale che ha perso la vista per un petardo lanciato da un ultras biancoceleste; Si suicida tifoso interista: aveva perso occhio durante scontri derby.
Perde un occhio negli scontri durante Napoli-Juve quasi 30 anni fa: poliziotto risarcito con 300mila euro - L'agente rimase gravemente ferito, riportando la cecità a un occhio, mentre tentava di sedare degli scontri tra tifosi di Napoli e Juve, esplosi durante ... Come scrive fanpage.it