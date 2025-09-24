Perde il controlla della moto e cade rovinosamente a terra | centauro trasferito in eliambulanza L’incidente ieri a Sora

Dayitalianews.com | 24 set 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

ABBONATI A DAYITALIANEWS Attimi di paura a Sora nel tardo pomeriggio, quando un motociclista è rimasto coinvolto in un incidente autonomo lungo via Croce Branca. Secondo una prima ricostruzione, l’uomo avrebbe improvvisamente perso il controllo del mezzo, senza che fossero coinvolti altri veicoli. Cause ancora da accertare. Le circostanze dell’accaduto non sono ancora chiare. Non si esclude che a provocare la caduta possano essere state le condizioni del manto stradale o una distrazione improvvisa. L’impatto con l’asfalto ha causato ferite gravi al motociclista. Soccorsi immediati. Sul posto sono arrivati i sanitari del 118, che hanno prestato le prime cure. 🔗 Leggi su Dayitalianews.com

