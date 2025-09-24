Percorso esperienziale tra sapori e profumi locali | Sagra d' autunno a Roccafiorita

Manca davvero poco alla Sagra d'autunno che si terrà a Roccafiorita sabato 18 e domenica 19 ottobre. In programma un percorso esperienziale tra profumi e sapori alla falde di monte Kalfa. Non mancheranno i laboratori su grano, farina, pane e pasta fresca. Protagonisti anche i prodotti tipici del. 🔗 Leggi su Messinatoday.it

In questa notizia si parla di: percorso - esperienziale

La Molisana debutta all’Auditorium Parco della Musica per la ventesima edizione della Festa del Cinema di Roma, con un percorso esperienziale tra cinema e tradizione che porta in scena il concept “Buono il Primo” Ne parlo su @_theStorySquare https://bit.ly - X Vai su X

Siamo online su Bergamo Salute Rivista con un articolo sul Virtual Dementia Tour®, il percorso esperienziale per mettersi nei panni delle persone con demenza ideato da P.k. Beville , fondatrice di Second Wind Dreams featuring the Virtual Dementia Tour - facebook.com Vai su Facebook

Percorso esperienziale tra sapori e profumi locali: Sagra d'autunno a Roccafiorita il 18 e 19 ottobre 2025; Tre sagre imperdibili in Lombardia ad ottobre 2025; La notte dei forni a Oliveto Lucano per ritrovare gli antichi sapori.

Sapori, profumi e sfizi: dove risvegliarsi è sempre un piacere - Chi riflette sul senso della vita davanti a una pila di pancakes e pancetta. Come scrive ilsole24ore.com

La fiera dei sapori e dei profumi. L’aeroporto apre alle eccellenze - "Sapori ad Alta Quota", la prima fiera dei prodotti gastronomici montani in programma domani e sabato all’aeroporto Paolucci di Pavullo, un evento pensato per valorizzare le eccellenze alimentari ... Riporta msn.com