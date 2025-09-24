Percorsi abilitanti AA 2025 26 | cresce l’attesa per l’avvio

L’avvio dei nuovi percorsi abilitanti per l’anno accademico 202526 è ancora incerto. L’attivazione è funzione dell’emanazione del Decreto Ministeriale che definirà i posti disponibili. L’attesa cresce tra gli aspiranti docenti, specialmente in vista del prossimo aggiornamento delle graduatorie provinciali per le supplenze (GPS) previsto per la primavera del 2026. L’iter per i percorsi abilitanti a . Percorsi abilitanti AA 202526: cresce l’attesa per l’avvio .it. 🔗 Leggi su Scuolalink.it

In questa notizia si parla di: percorsi - abilitanti

Percorsi abilitanti 60 e 30 CFU 2024/25, altri 1.477 posti presso l’Università per Stranieri di Reggio Calabria. Ecco per quali classi di concorso. DECRETO

Percorsi abilitanti da 60 e 30 CFU 2024/25: 1.477 nuovi posti presso UniDA di Reggio Calabria

Percorsi abilitanti 30 CFU: eCampus prorogata l’iscrizione dei docenti al 30 luglio

https://www.scuolainforma.news/corsi-indire-e-percorsi-abilitanti-da-30-cfu-articolo-13-non-ce-compatibilita/ - facebook.com Vai su Facebook

Percorsi abilitanti per vincitori del concorso - Search - X Vai su X

Quando saranno attivati i percorsi abilitanti per l’a.a. 2025/26? [Chiarimenti]; Formazione insegnanti; Corsi abilitanti anno accademico 2024/2025: finalmente pubblicato il decreto MUR.

Percorsi 2025/26 di abilitazione per docenti: tempi di avvio ancora incerti. Pillole di Question Time - Puntata di Question Time, il format di consulenza in onda sui canali social di Orizzonte Scuola (Facebook e YouTube) dedicata agli interpelli. orizzontescuola.it scrive

Via libera alla doppia iscrizione ai percorsi abilitanti e TFA sostegno contemporaneamente. NOTA Ministero Università - Una nota del Ministero dell'Università e Ricerca ha chiarito definitivamente la questione relativa alla sovrapposizione temporale tra i percorsi di formazione iniziale abilitanti e il X Ciclo del TFA ... Scrive orizzontescuola.it