Perché Sinner e Alcaraz giocano tornei differenti? Per un milione di motivi

Gli Atp 500 offrono ingaggi extra ai top player, i manager vanno alla ricerca delle condizioni migliori e difficilmente uno stesso torneo ha il budget per assicurarsi entrambi. Ecco quanto incassano Jannik e Carlos.

Fedez sulla nuova strofa in cui parla anche di Jannik Sinner (via "La Zanzara"): "Non è una critica a Sinner, ma al fanatismo italiano. Si chiama ironia, non è un attacco a Sinner, anche perché non lo conosco e non mi interessa... non lo seguo".

Perché Sinner è un fenomeno più unico che raro. Alcune considerazioni sul 2025 di Jannik dopo l'Us Open e a proposito del duello con Alcaraz

Sinner-Alcaraz, sempre la solita finale. A Federer non va giù: "Li favoriscono" - Lo svizzero ritiene che ci sia interesse a mantenere la rivalità tra Jannik e Carlos: "Il giocatore più debole viene svantaggiato"

Sinner e Alcaraz si giocano lo Us Open e il numero uno. Vagnozzi: "Carlos cambierà qualcosa, noi..." - L'italiano e lo spagnolo si presentano alla finale con il murciano in testa di pochissimo nella classifica live e virtuale: 10840 punti Alcaraz, 10780 Sinner.