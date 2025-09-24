Perché la bandiera della Palestina non sventola più sul Campidoglio

La bandiera palestinese e il fiocco giallo per gli ostaggi israeliani non svettano più dalla cima di Palazzo Senatorio. Le bandiere sono tornati nei cassetti lunedì 22 settembre in mattinata, cogliendo di sorpresa chi credeva l'esposizione (simbolica, così come previsto dalla mozione votata). 🔗 Leggi su Romatoday.it

