Perché in Scozia l'overtourism sta causando sempre più incidenti stradali

Fanpage.it | 24 set 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

In Scozia è in forte aumento il numero di incidenti causati da turisti alle prime armi alla guida a sinistra. Un albergatore scozzese ha proposto un targa specifica per segnalare i turisti alla guida e migliorare la sicurezza stradale. L'iniziativa invita alla consapevolezza e a contrastare i numerosi incidenti. 🔗 Leggi su Fanpage.it

Immagine generica

In questa notizia si parla di: perch - scozia

perch233 scozia overtourism staPerché in Scozia l’overtourism sta causando sempre più incidenti stradali - In Scozia è in forte aumento il numero di incidenti causati da turisti alle prime armi alla guida a sinistra. Come scrive fanpage.it

Ecco come l’Alto Adige sta gestendo (benissimo) il problema dell’overtourism - Già lo scorso anno molte spiagge avevano sollevato il problema provando a trovare soluzioni come tasse d’ingresso, ... Si legge su siviaggia.it

Cerca Video su questo argomento: Perch233 Scozia Overtourism Sta