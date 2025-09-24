Perché il traffico di Bologna è paralizzato? Ecco cosa sta succedendo tra Saragozza e San Felice
Bologna, 24 settembre 2035 - Mattinata infernale per gli automobilisti bolognesi sui viali e nelle zone Andrea Costa e Saragozza. Il nuovo cantiere del tram a Porta San Felice ha modificato definitivamente la viabilità e il traffico sembra essere già in tilt, con i primi giorni che saranno sicuramente di assestamento, ma anche decisamente critici. Soprattutto a causa della simultanea presenza in Fiera del Cersaie, il grande salone della ceramica. Le segnalazioni sono arrivate direttamente al Carlino e hanno inondato i social. “Tutta Andrea Costa bloccata e in colonna - scrive un utente sul gruppo Facebook ‘Sei di Saragozza se’ -. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it
