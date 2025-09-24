Perché il rettore di Genova ha denunciato le violenze Pro Pal all' università

Ci sono momenti in cui il confine tra libertà di espressione e violenza politica diventa sottile. A Genova, quel confine è stato superato. Il rettore Federico Delfino ha presentato una denuncia-querela alla Procura della Repubblica per i fatti accaduti nell’Ateneo ligure nelle ultime settimane. Tutto comincia il 10 settembre, quando un gruppo di studenti del collettivo “Cambiare Rotta Genova” occupa il cortile di via Balbi 5 per manifestare a favore della cosiddetta “Flottilla”, una missione in solidarietà con Gaza. Non solo striscioni e bandiere palestinesi, ma anche slogan espliciti: “BLOCK THE UNIVERSITY”, “ALL EYES ON THE GLOBAL SUMUD FLOTILLA”. 🔗 Leggi su Ilfoglio.it © Ilfoglio.it - Perché il rettore di Genova ha denunciato le violenze Pro Pal all'università

