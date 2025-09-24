Perché il caso Disney-Kimmel ci ricorda quanto i mercati aiutino a proteggere la democrazia dai populisti
Trovare punti di riferimento stabili, credibili, costanti e soprattutto efficaci a difesa della democrazia liberale, oggi, è un'operazione spericolata, quasi eroica, che raramente offre soddisfazio.
Perché il caso Disney-Kimmel ci ricorda quanto i mercati aiutino a proteggere la democrazia dai populisti - Dopo la sospensione del programma "Jimmy Kimmel Live", per mandato di Trump, il titolo della multinazionale ha perso quasi il due per cento per un valore di circa 3,87 miliardi di dollari. Lo riporta ilfoglio.it
Mark Ruffalo contro la Disney: il caso Jimmy Kimmel scuote Hollywood - Da Mark Ruffalo a Pedro Pascal: tutti (o quasi) contro Disney per la sospensione di Jimmy Kimmel: scopri cosa sta succedendo a Hollywood ... Riporta tag24.it