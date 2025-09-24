Perché Ignazio Moser non ha partecipato al compleanno di Belen Rodriguez i motivi dell'assenza al pranzo

Perché Ignazio Moser non ha partecipato al pranzo di compleanno di Belen Rodriguez? Di recente la conduttrice ha compiuto 41 anni e per l'occasione ha riunito la famiglia, i genitori, figli Luna Marì e Santiagio, la sorella Cecilia e il fratello Jeremias. Ecco perché il cognato era assente. 🔗 Leggi su Fanpage.it

In questa notizia si parla di: perch - ignazio

Juve Stabia Live. . VIDEO Spezia - Juve Stabia Serie BKT 2025-2026 IGNAZIO ABATE del 20-09-2025 #ForzaJuveStabia #FollowTheWasps #JuveStabia #calcio #SerieBKT #SpeziaCalcio #IgnazioAbate - facebook.com Vai su Facebook

Finalmente la verità ecco perché Belen Rodriguez ha litigato con il cognato Ignazio Moser | c’entra un uomo famoso; Ma quindi perché Belen e Cecilia hanno litigato? Tutta colpa di Ignazio Moser | ecco i rapporti oggi; Perché il ballo di Belén ha incrinato il rapporto tra Damante e Moser.

Perché Ignazio Moser non ha partecipato al compleanno di Belen Rodriguez, i motivi dell’assenza al pranzo - Perché Ignazio Moser non ha partecipato al pranzo di compleanno di Belen Rodriguez? Riporta fanpage.it

Ignazio Moser e Andrea Damante, Parpiglia: 'Amicizia al capolinea' - Stando alle informazioni in possesso di Gabriele Parpiglia, Ignazio Moser e Andrea Damante potrebbero aver discusso a causa di De Lellis e Tony Effe ... Scrive it.blastingnews.com