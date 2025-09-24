Perché Ignazio Moser era assente al compleanno di Belen | la verità sulla lite

Dilei.it | 24 set 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Perché Ignazio Moser era assente al compleanno di Belen? L’assenza del marito di Cecilia Rodriguez alla festa della sorella nei giorni scorsi aveva acceso nuovi gossip riguardo una lite fra lo sportivo e la showgirl argentina.  Perché Ignazio Moser era assente al compleanno di Belen. Ma andiamo con ordine. Qualche giorno fa Belen Rodriguez aveva pubblicato su Instagram uno scatto che la ritraeva a pranzo con tutta la famiglia riunita. Nello scatto la showgirl argentina appariva sorridente e felice mentre soffiava le candeline insieme ai figli Luna Marì e Santiago. Insieme a lei pure mamma Veronica Cozzani e papà Gustavo, accompagnati dal fratello Jeremias e dalla sorella Cecilia Rodriguez. 🔗 Leggi su Dilei.it

perch233 ignazio moser era assente al compleanno di belen la verit224 sulla lite

© Dilei.it - Perché Ignazio Moser era assente al compleanno di Belen: la verità sulla lite

In questa notizia si parla di: perch - ignazio

Finalmente la verità ecco perché Belen Rodriguez ha litigato con il cognato Ignazio Moser | c’entra un uomo famoso; Ma quindi perché Belen e Cecilia hanno litigato? Tutta colpa di Ignazio Moser | ecco i rapporti oggi.

perch233 ignazio moser eraAmicizia al capolinea tra Ignazio Moser e Andrea Damante, la rottura è definitiva?/ Perché hanno litigato - I due sono lontani da mesi, svelato il motivo che ha provocato la rottura. Lo riporta ilsussidiario.net

perch233 ignazio moser eraIgnazio Moser mostra gli addominali e svela il suo peso: si sta preparando ad una impresa - In attesa di diventare papà, Ignazio Moser si è rimesso a lucido in merito alla forma fisica in vista di una impresa sportiva da compiere. Riporta donnaglamour.it

Cerca Video su questo argomento: Perch233 Ignazio Moser Era