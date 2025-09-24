Perché Gianluca Grignani ha diffidato Laura Pausini per La mia storia tra le dita | cosa sta succedendo

L'iniziale querelle social tra Gianluca Grignani e Laura Pausini sulle nuove versioni di La mia storia tra le dita ha raggiunto un punto di rottura: Grignani ha diffidato la cantante per "stravolgimento operato sul testo originale della canzone". Qui tutti i passaggi della storia. 🔗 Leggi su Fanpage.it

