Perché Gianluca Grignani ha diffidato Laura Pausini per La mia storia tra le dita | cosa sta succedendo

L'iniziale querelle social tra Gianluca Grignani e Laura Pausini sulle nuove versioni di La mia storia tra le dita ha raggiunto un punto di rottura: Grignani ha diffidato la cantante per "stravolgimento operato sul testo originale della canzone". Qui tutti i passaggi della storia. 🔗 Leggi su Fanpage.it

‘La mia storia tra le dita’ finisce in tribunale | perché Gianluca Grignani farà causa a Laura Pausini; Laura Pausini ricorda Pippo Baudo | È stato l’incontro più importante della mia vita perché ha cambiato la mia vita e quella dei miei familiari – Intervista Video.

Laura Pausini rompe il silenzio: “Ho scritto a Grignani ma non mi ha mai risposto” - Laura Pausini, intervistata da Anna Pettinelli a RDS ha parlato della recente vicenda sul brano di Gianluca Grignani che l'ha denunciata: "Non voglio polemiche, solo positività" ... Come scrive comingsoon.it

Gianluca Grignani pronto a portare Laura Pausini in Tribunale: cosa succede e tutti i retroscena - Un duetto mancato, una cover annunciata a sorpresa e una versione francese mai autorizzata: ecco tutti i retroscena dello scontro tra Gianluca Grignani e Laura Pausini che ora rischia di finire in tri ... Scrive rds.it