Perché Familia il film italiano che ci rappresenterà agli Oscar 2026 è una buona scelta

Dopo aver conquistato pubblico, critica e riconoscimenti, torniamo a parlare di uno dei film più importanti e apprezzati della passata stagione cinematografica: Familia. Se la corsa agli Oscar è ormai ufficialmente iniziata, l'Italia ha deciso di spingere sull'acceleratore. Composta da Micaela Fusco, Alessandra Magliaro, Gabriele Muccino, Olivia Musini, Simona Paggi, Federico Pontiggia, Micaela Ramazzotti, Stefano Sardo e Vito Sinopoli, la commissione dell' ANICA (Associazione Nazionale Industrie Cinematografiche Audiovisive e Digitali) ha votato la pellicola di Francesco Costabile quale rappresentante del nostro Belpaese alla 98esima edizione degli Oscar, nella categoria Miglior Film Straniero.

