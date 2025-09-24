Perché dobbiamo essere orgogliosi di Gianluigi Donnarumma

Gqitalia.it | 24 set 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Il 2025 è stato anche l’anno di Gianluigi Donnarumma. Ma se c’è un giocatore che continua a rappresentare il calcio italiano ai massimi livelli, quello è proprio il portiere della Nazionale. È il miglior portiere del mondo, ha appena alzato la Champions League con il PSG, ha iniziato una nuova avventura nel Manchester City di Guardiola e, nella stessa serata in cui si è celebrato il Pallone d’Oro, si è portato a casa anche il premio Yashin come miglior portiere dell’anno. Un riconoscimento riservato esclusivamente ai numeri uno e che quest’anno ha incoronato proprio lui. Ed era soprattutto l’unico italiano tra i candidati al Pallone d’Oro 2025: basta questo per capire quanto conti ancora. 🔗 Leggi su Gqitalia.it

