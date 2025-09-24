Perché a me?

Pubblichiamo un estratto da "Perché ero ragazzo", il nuovo libro edito da Sellerio e curato da Alessandra Sciurba che raccoglie le lettere dal carcere di Alaa Faraj, un ragazzo libico che cercava una carriera nel calcio in Italia. Faraj è stato recuperato a largo delle coste italiane nella notte tra il 14 e il 15 agosto del 2015 su una barca in cui, per le terribili condizioni di navigazione, sono morte 49 persone. Dopo essere stato messo in salvo, le autorità italiane lo hanno accusato di essere uno degli "scafisti" di quella barca e lo hanno condannato a trent'anni di carcere per omicidio plurimo e traffico di esseri umani, in un processo che ha sollevato molti dubbi sulla sua reale regolarità (se volete approfondire, a questo caso abbiamo dedicato questa puntata di Trame, il nostro podcast di sport e geopolitica). 🔗 Leggi su Ultimouomo.com

